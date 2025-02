PKK auflösen - Sorgt Öcalan für Frieden zwischen Türken und Kurden?

Werden die Waffen in der Türkei nach Jahrzehnten niedergelegt? Der inhaftierte Chef der kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan, hat seine Anhänger zum Ende des bewaffneten Kampfes gegen den türkischen Staat aufgerufen - nach 40 Jahren und etlichen Toten. Die PKK-Kämpfer sollen stattdessen den demokratischen Kampf auf politischer Ebene fortsetzen. Könnte jetzt also zwischen den Völkergruppen Frieden einkehren und Öcalan freikommen? Das hatte ihm der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in Aussicht gestellt, wenn er die verbotene Arbeiterpartei auflöst, die in mehreren Ländern als Terrororganisation eingestuft ist.

PKK auflösen: Was steckt hinter Öcalans Aufruf?

Ob Öcalan tatsächlich aus der Haft entlassen wird, da ist sich Dawid Bartelt noch unsicher. Er ist Büroleiter der grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Das sei für den inhaftierten PKK-Chef aber vermutlich auch nicht die entscheidende Frage. Stattdessen gehe es darum, dass sich der PKK zu einer politischen Kraft transformiere, die auf Gewalt verzichte. Wie Öcalans Aufruf bei den Kurden in der Türkei ankommt und wie bei dem türkischen Teil – also der Mehrheit der Menschen in dem Land – darüber hat Bartelt mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch gesprochen.