Pipeline-Lecks: Wie schützen wir unsere Infrastruktur im Meer?

Inzwischen sind vier Lecks in den Nord-Stream-Pipelines am Boden der Ostsee. Ein Unfall gilt als sehr unwahrscheinlich – ob es, wie viele vermuten, ein Angriff eines Staates war, ist noch nicht bewiesen. Auf jeden Fall führt der Vorfall dazu, dass vielen jetzt bewußt wird, wieviel wichtige Infrastruktur unter Wasser liegt: Gas, Strom – und vor allem Daten. Die werden in dicken Kabeln am Meeresboden zum Bespiel von Europa nach Amerika oder nach Asien geschickt. Wenn jemand diese Kabel kappt, ist das Internet tot – und unsere Wirtschaft schwer beschädigt. Ob und wie man das alles schützen kann, erklärt Sebastian Bruns, Experte für Maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Sebastian Felser.

SWR: Leitungen unter Wasser… da gibt es nicht nur Gas- sondern auch Stromleitungen zum Beispiel von Finnland zu uns. Es gibt Datenleitungen durch den Atlantik, wahnsinnig viele, wahnsinnig wichtig fürs Internet. Was sollten wir auf jeden Fall tun, um uns gegen den nächsten Angriff, so es einer war, zu schützen?

Sebastian Bruns: Wir leben in einer zunehmend vernetzten Welt, und diese Vernetzung findet eben auch unter Wasser statt. Und diese Vernetzung hat in einer Art und Weise zugenommen, dass ein Staat allein diese gar nicht mehr schützen kann. Ich würde sogar so weit gehen, dass es schwierig ist, insgesamt diese Infrastruktur so zu schützen, dass ein Risiko wirklich minimiert wird. Es kommt jetzt darauf an, Schwerpunkte zu setzen. Wo kommen die Leitungen zum Beispiel an Land? Wo kann man die auch relativ leicht schützen gegen so eine Einwirkung. Denn machen wir uns nichts vor: Je tiefer man ins Wasser geht, desto schwieriger ist es, Dinge zu schützen oder für einen Aggressor auch, diese zu zerstören. Es ist an der Zeit für Diversifizierung, also schauen, dass man nicht nur von einer Quelle abhängig ist, was Daten- oder Energieströme angeht.

Schauen wir mal auf ein konkretes Beispiel: Es gibt 400 Datenkabel durch den Atlantik mit Millionen von Kilometern, die sich natürlich nicht alle gleichzeitig und gleichwertig schützen lassen. Die sorgen für den Datenaustausch, sprich Internet, vor allen Dingen von Nordamerika nach Europa. Das Volumen an Daten, das da durch geht, verdoppelt sich alle zwei Jahre. Wie hoch würden Sie da die Priorität setzen?

Das nimmt in einem Ausmaß zu, das selbst Experten überrascht. Und wir machen uns natürlich schon Gedanken, um nicht zu sagen: Sorgen, wie es denn um diese Infrastruktur bestellt ist. Wenn ein solches Kabel mal ausfällt - das muss ja noch nicht mal ein Angriff sein, sondern es kann auch ein Unfall oder eine Naturkatastrophe oder eine Verkettung unglücklicher Umstände sein - dann kann man dann noch andere Kabel nutzen. Nur wenn jemand eben aktiv diese Dinge stört oder zerstört, dann werden wir ein ernsthaftes Problem haben. Das fängt bei uns im persönlichen Leben an. Man überlege jetzt, was es bedeutet, wenn wir nicht mehr mit EC-Karten zahlen können, wenn es kein Bargeld mehr an Geldautomaten gibt. Das geht aber natürlich noch wesentlich weiter. Ich denke da zum Beispiel an die Börsen, die ihre Daten miteinander austauschen über diese Seekabel. Ich denke an Stromversorgung, an alles Mögliche. Da kann man jetzt schwarzmalen. Auf der anderen Seite müssen wir dahin kommen, dass wir uns bewusst werden, dass wir eben in so einer stark vernetzten Welt leben. Jeden Tag. Da muss man jetzt nicht ganz furchtbar schwarzmalen. Aber wir sollten auch nicht mit der rosaroten Brille draufgucken.

Angenommen, ich gehe jetzt mit meinem Handy zum Bäcker hier und bezahle mit der Kreditkarte, die da drin eingespeichert ist. Dann brauche ich dafür Strom, und ich brauche Daten und sogar eine Datenverbindung, im Zweifelsfall bis zum Kreditkartenanbieter, der in Nordamerika sitzt. Da sieht man schon, wie angreifbar so eine ganz einfache Transaktion ist. Sie sind ja auch Experte für maritime Strategie. Welche Strategie würden Sie der Politik empfehlen, dass man sagt: Da könnt Ihr anfangen?

Das erste wäre: Wir müssen das maritime Bewusstsein, das Bewusstsein für diese Anfälligkeit und Abhängigkeit schärfen. Es gibt in Deutschland in der Bundesregierung eine Maritime Koordinatorin. Die sitzt zurzeit noch im Wirtschaftsministerium. Da könnte ich mir vorstellen, dass diese Position gestärkt wird, dass die Person zum Beispiel künftig im Kanzleramt verortet ist, oder im Verteidigungsministerium, und mit den entsprechenden Ressourcen ausgestattet ist. Es gibt ferner den Bedarf, dass wir noch wesentlich mehr Forschung und Wissenschaft betreiben, was diese maritime Sicherheit und maritime Abhängigkeit angeht. Ein Sprichwort besagt, wir würden mehr über die Rückseite des Mondes als über die Tiefsee wissen. Das stimmt im wissenschaftlichen und sicherheitspolitischen Bereich. Das ist selbst für Experten wie uns bisweilen schwer zu durchdringen. Nicht nur, weil es unter der Wasseroberfläche ist, sondern weil es eben auch oft mit Geheimhaltung verbunden ist. Da gilt es eben noch mehr Wissen zu schaffen und das eben dann auch umzusetzen in politische Ableitungen.

Ein Staat allein kann diese Infrastruktur, diese vernetzte Infrastruktur, gar nicht schützen. Und tatsächlich muss man einräumen: Wir sind jetzt erst, diese Woche, darauf aufmerksam geworden. Aber die Nato hat das schon länger im Blick. Reicht das, dass die Nato da ihre schützende Hand drüber hält?

Also ich glaube, man darf sich nichts vormachen. Die Marinen in dieser Welt oder auch die Nato-Marinen sind, der sind 35 Jahren so stark geschrumpft, dass sie im Prinzip gerade mal das Tagesgeschäft schaffen können. Es ist illusorisch zu glauben, dass man jetzt über jedes Kabel, über jede Pipeline ein Kriegsschiff legen könnte, dass da sozusagen Patrouille fährt, um das mal ein bisschen anschaulich zu demonstrieren. Allein diese Pipeline, von der wir jetzt in den letzten Tagen so viel gehört haben, ist 1.200 Kilometer lang. Die A7, die Autobahn von Flensburg nach Kempten, ist tausend Kilometer lang. Jetzt kann man mal überlegen, wenn man diese A7 schützen möchte und sagen würde: Wir haben hier drei oder vier Polizeiautos, die da Streife fahren und hoffen, dass keine Unfälle passieren. So kann man sich das vorstellen, mit Schiffen, die dann versuchen, irgendwelche Infrastrukturen zu schützen. Auch da würde ich dafür plädieren: Wir müssen das maritime Bewusstsein schärfen. Wir müssen die Risikobewertung ernsthaft vornehmen. Und ja, wir müssen auch Küstenwache, Bundespolizei und auch die Seestreitkräfte in brechend befähigen, dass sie zumindest an den Knotenpunkten, also da, wo diese Leitungen an Land kommen oder wo sie eben gebündelt laufen, Präsenz zeigen. Einen hundertprozentigen Schutz gibt es aber auch nicht.

Es gibt natürlich auch noch die Variante, dass Infrastruktur manipuliert wird, abgehört oder gestört in irgendeiner Form. Ist das ein Bedrohungsszenario, das bei Nato und andere Sicherheitskräften schon konsequent mitgedacht wird?

Sicherlich ist das auf dem Zettel bei den entsprechenden Verantwortlichen. Aber ich würde sagen, er ist noch nicht in der Tiefe durchdrungen. Das Sein bestimmt bekanntlich das Bewusstsein. Und wenn man in einer Marine ist, dann denkt man eben dann doch immer noch - oder es denken sehr viele Marineangehörige oder auch politisch Verantwortliche immer noch - in der Anzahl von Schiffen oder Flugzeugen oder Männern und Frauen in Uniform. Und dieser Aspekt der vernetzten Sicherheit, da ist wieder dieser Netzwerk-Aspekt schon im Wort mit drin. Der ist in der Nato und in vielen Seestreitkräften und bei vielen politisch Verantwortlichen noch nicht so hinterlegt, wie es sein müsste, weder intellektuell noch konzeptionell noch finanziell. Und das ist eine Menge Arbeit. Die letzten 30 Jahre holt man eben nicht über Nacht auf.