Bundesweit mehr als eine Millionen Infektionen - dieser Wert wurde heute überschritten. Das Robert-Koch-Institut hat außerdem mit 426 einen neuen Höchstwert an Todesfällen gemeldet. Insgesamt ist die Zahl der Neuinfizierten in Deutschland stabil auf hohem Niveau.

Wie das einzuordnen ist, hat SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun mit Thorsten Lehr besprochen. Er ist Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes und hat einen "Covid-19 Simulator" entwickelt - ein Modell zur Vorhersage von Corona-Infektionen. Danach ist bis zu den Weihnachtstagen trotz der neuerlichen Beschränkungen kaum mit einer Entspannung zu rechnen.