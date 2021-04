Seit heute können auch alle über 60-Jährigen in Baden-Württemberg gegen Covid-19 geimpft werden. Auch Menschen, die im Berufsleben stehen, sind dann also mit dabei. Für diejenigen, die geimpft werden sollen, stellt sich aber die Frage: Muss ich mich denn impfen lassen, wenn mein Arbeitgeber das möchte - und was geht das den Arbeitgeber überhaupt an? Darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Philip Kranz gesprochen. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der Kanzlei Maurer und Kollegen in Mainz.