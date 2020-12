Die Coronakrise verlangt vor allem den Menschen besonders viel ab, die in den Pflegeberufen arbeiten. Nicht selten infizieren sie sich selbst mit dem Virus und werden ebenfalls zu Patienten. Um ihr Umfeld nicht zu gefährden, müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern oder Pflegeheimen auf besondere Schutzmaßnahmen achten. Gerda Krause ist Pflegedienstleiterin beim Pflegedienst BAL in Esslingen. Sie sagt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem, dass sie an diesem Weihnachtsfest weder ihre Mutter noch ihren Sohn besuchen kann, um sie nicht zu gefährden.