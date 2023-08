Pflegende Angehörige fordern mehr Unterstützung

Wer Deutschlands größten Pflegedienst kennenlernen will, der geht nicht etwa in Seniorenheime oder andere professionelle Pflegeeinrichtungen. Denn Deutschlands größter Pflegedienst findet Zuhause statt: Es sind die pflegenden Angehörigen. Von den fünf Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden laut Statistischem Bundesamt mehr als vier Millionen von Verwandten betreut. Deren Situation ist oft schwierig. Und daran ändert auch die kürzlich beschlossene Pflegereform wenig, findet die Union. Sie fordert einen Lohnersatz für Pflegende nach Vorbild des Elterngeldes. Für Brigitte Bührlen von "Wir! - Stiftung pflegender Angehöriger" geht die Forderung zwar in die richtige Richtung, allerdings "der Vorschlag an sich ist nicht wirklich praxistauglich." Was die Politik tun müsste, um das Leben pflegender Angehöriger wirklich zu entlasten, erklärt sie im Interview mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Sabine Hackländer.