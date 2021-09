Pestizide in Gewässern: problematisch für Mensch und Umwelt

Sind die Pestizid-Belastungen in deutschen Gewässern zu hoch? Ja, sagt eine Gruppe von Wissenschaftlern unter Leitung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Die Grenzwerte für Pestizide seien zu niedrig angesetzt und würden in über 80 Prozent der Gewässer zudem überschritten. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) fordert deshalb die Offenlegung von Daten zur Pestizidbelastung in kleineren Gewässern. Warum dies notwendig ist, erklärt die Nabu-Referentin für Biodiversität und Ökotoxikologie Verena Riedl im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Hier schildert sie auch, welche Konsequenzen eine dauerhaft zu hohe Pestizidbelastung in den Gewässern für Mensch und Umwelt haben können.