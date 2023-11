Pestizide im Weinbau: "Bedenken sind ideologisch begründet"

Das Europaparlament hat ein Gesetz zur Reduktion des Einsatzes von Pestiziden in der EU gekippt. Walter Clüsserath, Winzer und Weinbaupräsident an der Mosel, freut die Entscheidung. "Ich hatte erwartet, dass auch bei Politikern irgendwann ein Funken Realitätssinn kommen wird", so Clüsserath im SWR. Studien, nach denen Pestiziden unter anderem Krebserkrankungen auslösen können, sind Clüsserath nicht bekannt. "Die Bedenken dahinter sind oft ideologisch begründet. Wenn ich ein bestimmtes Ergebnis haben will, bekomme ich das auch, deshalb gebe ich auf solche Sachen nichts", meint Clüsserath. Warum er trotzdem dafür ist, dass die Forschung auf dem Gebiet weitergeht, erklärt Clüsserath im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Moritz Braun.