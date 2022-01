Pestizid-Atlas 2022: "Man muss das System ändern"

In Berlin wurde der "Pestizid-Atlas 2022" vorgestellt. Die Heinrich-Böll-Stiftung, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und das Pestizid-Aktions-Netzwerk (PAN) haben Daten und Fakten über Gifte in der Landwirtschaft präsentiert.

Susan Haffmans, Agrar-Ingenieurin und Referentin für Pestizide bei PAN Germany, hat im SWR darauf hingewiesen, dass bei vielen Produkten aus der Landwirtschaft, die wir zu uns nehmen, immer wieder Rückstände von Pestiziden nachgewiesen werden. Äpfel gehörten beispielweise in Deutschland und auch anderswo "zu den meistgespritzten Obstsorten", so Haffmans. Vor allem bei exotischen Beeren seien die Rückstände oft besonders hoch.

Haffmans kritisiert, "dass wir uns an ein System der Landwirtschaft über die Jahre gewöhnt haben, (…) das von chemischen Pestiziden abhängig ist." Jetzt habe man erkannt, dass das System negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen und die Umwelt habe. Dennoch versuche man, nur "an kleinen Stellschrauben zu drehen".

Was sich die Agrar-Ingenieurin von der neuen Bundesregierung erhofft, in der sowohl das Umwelt- als auch das Landwirtschaftsministerium von den Grünen besetzt sind, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.