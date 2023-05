Personalmangel an Kitas in BW: "Man hat jahrzehntelang verschlafen, dass der Bedarf steigen wird."

Der Personalmangel an baden-württembergischen Kindertagesstätten hat sich weiter zugespitzt. Das geht aus einer neuen Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) Baden-Württemberg unter Kitaleitungen hervor. Der Vorsitzende Gerhard Brand bemängelt: "Man hat jahrzehntelang verschlafen, dass der Bedarf steigen wird." Jetzt sei ein Punkt erreicht, an dem die Situation zu kippen drohe.

Zum einen sei an vielen Kitas so wenig Personal vorhanden, "dass wir die Aufsicht nicht im geforderten Maße wahrnehmen können. Da kommt es zu Aufsichtspflichtverletzungen." Dieses Problem könne rechtlich relevant werden. Außerdem gehe die Qualität verloren. "Kindertagesstätten haben nicht nur die Aufgabe, Kinder zu betreuen. Die Einrichtungen haben auch die Aufgabe, Kinder spezifisch zu fördern, sodass sie sich altersgemäß gut entwickeln können." Eine solche Förderung, die für einen guten Schulstart notwendig sei, könne nicht mehr gewährleistet werden.

Warum der Verbandsvorsitzende trotz der zugespitzten Personallage an den Kitas in Baden-Württemberg etwas Hoffnung auf Besserung hat, erklärt er im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Katja Burck.