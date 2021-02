per Mail teilen

Die Corona-Pandemie hat hinter alle Geschäftsreisen per se erst mal ein großes Fragezeichen gemacht – brauchen wir die wirklich? Reicht nicht auch eine Video-Konferenz? Aber genauso wie private Reisen steht ihnen ein Comeback bevor, sobald die Corona-Pandemie ein Ende in Europa genommen hat. Für diese Zukunft wollen die Grünen vorplanen, indem sie eine Machbarkeitsstudie zu einer Nachtzugverbindung von Frankfurt nach Barcelona vorstellen. Warum so eine Verbindung sinnvoll ist, wie Unternehmen damit vielleicht sogar sparen können und wie Baden-Württemberg da angeschlossen sein soll, erklärt die europapolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen und Heidelberger Abgeordnete, Franziska Brantner, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.