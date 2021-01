Riesen-Pech für den deutschen Segler Boris Herrmann: Kurz vor dem Ziel der 80-tägigen Weltumsegelung "Vendée Globe" kollidierte seine Segelyacht mit einem Fischerboot. Er wurde am Ende Vierter.

Aus der Traum vom Podium: Etwa 90 Seemeilen vor dem Ziel im französischen Les Sables-d'Olonne rammte Herrmanns Yacht "Seaexplorer - Yacht Club de Monaco"ein Fischerboot. Herrmann blieb glücklicherweise unverletzt, doch sein Schiff wurde beschädigt und konnte nur noch mit geringer Geschwindigkeit weitersegeln.Wie konnte es dazu kommen? Wahrscheinlich hat eine Elektronik versagt, mutmaßt Tim Kröger. Er ist ebenfalls Profi-Segler und Hochsee-Experte. Im SWR sagt er: "Hier handelt es sich wirklich um eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Das ist echt Mist." Unsportlichkeit oder gar Sabotage schließt Kröger aus. Das seien schlimmste Verschwörungstheorien.

Mit Sekundenschlaf auf hoher See

Die Kollision passierte, als Herrmann sich kurz schlafen gelegt hatte. Musste das so kurz vor dem Ziel sein? Hochsee-Experte Kröger meint, dass die "Jungs irgendwann mal fertig" und die Batterien "irgendwann mal alle" seien. Herrmann habe wahrscheinlich versucht, mal 20 Minuten abzuschalten und zu schlafen. "Die haben so einen Sekundenschlaf", sagt Kröger. Man könne sich auf so einer Yacht nicht sechs Stunden hinlegen und "einkuscheln."

Mit Gewässerproben zurück

Mit einem Gerät an Bord, habe Herrmann den CO2-Gehalt der Meere gemessen, sagt Kröger. Die Ergebnisse würden jetzt von den Instituten Geomar in Kiel und Max Planck in Hamburg ausgewertet. Das Gerät habe alleine 20 Kilo gewogen. So etwas auf einer solchen Regatta mitzunehmen, sei nicht selbstverständlich. "Das sind Dinge, die bleiben."

Am Ende reichte es für Platz 4

Heute um 11:19 Uhr war es für Herrmann dann soweit: Er überquerte vor Les Sables-d'Olonne/Frankreich die Ziellinie mit einer Rennzeit von 80 Tagen, 14 Stunden, 59 Minuten und 45 Sekunden. Herrmann hielt Leuchtfackeln in beiden Händen, die Beschädigungen an seinem Boot waren deutlich zu erkennen. Den Sieg bei der wohl härtesten Regatta der Welt hatte sich in der Nacht der Franzose Yannick Bestaven gesichert.