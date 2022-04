Paul Ziemiak (CDU) zu Polen-Reise des Bundespräsidenten: Hilft Deutschland der Ukraine genug?

Bekommt die Ukraine genug Hilfe aus Deutschland? Nein, sagen sowohl die ukrainische als auch die polnische Regierung. Polen ist das Land, das die meisten ukrainischen Flüchtlinge aufgenommen hat. Heute ist Bundespräsident Steinmeier zu Besuch in Warschau. Die polnische Regierung wirft Deutschland vorgeworfen, schärfere Sanktionen gegen Russland auszubremsen und nicht genug Waffen in die Ukraine zu liefern. Der ehemalige CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak ist in Polen geboren. Im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem schätzt er die Situation vor dem Steinmeier-Besuch ein.

SWR: Welche Bedeutung hat es für Polen, dass das deutsche Staatsoberhaupt jetzt während des Kriegs im Nachbarland nach Warschau reist?

Paul Ziemiak: Der Besuch ist zweifelsfrei wichtig für Polen, für die polnische Regierung, aber auch für die Bevölkerung. Denn es ist nicht nur Krise, sondern es ist auch die erste Reise in der zweiten Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier nach seiner Wiederwahl als Bundespräsidenten. Und dann zu sagen: Ich reise als Erstes nach Polen, das ist ein starkes Zeichen. Aber das ist auch verbunden mit sehr, sehr hohen Erwartungen auf polnischer Seite zu dem, was er sagen wird.

Das deutsch-polnische Verhältnis ist ja nicht das allerbeste im Moment. Als Hypothek, sozusagen, bringt Steinmeier seine russlandfreundliche Außenpolitik früherer Jahre mit. Vergangene Woche hat er Fehler eingeräumt. Aber reicht dieses Eingeständnis aus, um das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland zu verbessern?

Ich glaube nicht, denn es gibt einen Punkt, in dem sich Opposition und Regierung in Polen einig sind, nämlich die viel zu lasche Haltung Deutschlands gegenüber Russland. Und Sie haben es erwähnt: Frank-Walter Steinmeier gilt in Polen als derjenige, der das Netzwerk geschaffen und auch gepflegt hat an russischer Einflussnahme in Deutschland, unter Gerhard Schröder, aber auch unter Angela Merkel. Insofern ist das etwas, was sehr mit Spannung erwartet wird. Wird er sich noch stärker distanzieren, noch stärker die Fehler benennen? Er hat die Fehler benannt, aber er hat es ein bisschen relativiert, indem er gesagt hat, er sei einer von ganz vielen. Er hatte herausragende Position, und deswegen muss man das auch besonders ansprechen.

Bräuchte es da nicht vielleicht eine größere Geste? Sollte er vielleicht als Geste der Solidarität möglichst schnell auch nach Kiew reisen, um sich dort mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu treffen?

Das ist die Entscheidung des Bundespräsidenten, er braucht jetzt von mir keine Ratschläge. Ich weiß, wie die Situation in Polen ist, dass man sich wünscht, dass jetzt starke Zeichen kommen, auch bezüglich der Sanktionen. Denn das eine ist die Vergangenheit, aber es geht auch darum: Wie geht es jetzt weiter? Unternimmt man mehr, um Putin zu stoppen, um diesen Angriffskrieg zu stoppen? Und dann gibt es einige andere Dinge, die der Bundespräsident ansprechen sollte, die uns wiederum wichtig sind, das sind beispielsweise die finanzielle Ausstattung, die Förderung der deutschen Sprache der deutschen Minderheit in Polen.

Sie waren mehrfach an der polnischen Grenze, und sie haben ja auch polnische Wurzeln. Also könnten Sie ja trotz allem zumindest eine Empfehlung aussprechen. Oder?

Der Bundespräsident braucht von Bundestagsabgeordneten keine Empfehlung über morgendliche Nachrichtensendungen. Insofern ist erübrigt sich diese Frage. Aber es ist klar, je mehr Zeichen der Bundespräsident setzt, dass er sagt: Diese Politik, die es bisher gab, das alles muss aufhören. Da ist er ja tatsächlich auch nicht der einzige. Nehmen Sie Manuela Schwesig, die Geld kassiert hat für ihre Klimastiftung direkt aus dem Kreml und damit sogar noch Wahlkampf gemacht hat. Das muss man klar als Fehler benennen. Das ist wichtig jetzt auch für die Reise des Bundespräsidenten.

Dann lassen Sie uns über die Bundesregierung sprechen. Wie könnte die denn Polen bei der Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten noch mehr unterstützen?

Hier geht es um die Frage der finanziellen Mittel, die schon bewilligt wurden, auch auf europäischer Ebene. Ich glaube, es wird noch mehr brauchen. Aber wir sind jetzt auf einem richtigen Weg. Man muss jetzt einfach noch einmal deutlich machen: Polen hat die Solidarität der Europäischen Union verdient. Denn das, was die polnischen Menschen jetzt leisten, das ist grandios. Die haben nicht nur ihre Herzen, sondern auch ihre Häuser geöffnet und sind ein Vorbild für ganz Europa. Und ich freue mich, dass das auch in Deutschland ganz ähnlich ist, auch wenn nicht so viele Flüchtlinge hier sind.