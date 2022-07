Paul-Spiegel-Preis für "Omas gegen Rechts"

"Omas gegen Rechts" ist eine Bürgerinitiative, in der sich Frauen gegen rechtes Gedankengut und für die Demokratie stark machen. Ihnen wird am heutigen Sonntag der Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage verliehen, denn sie sind auf der Straße, wenn "Querdenken"-Demonstranten mit Reichsbürgern und anderen Rechtsradikalen marschieren – als Gegenprotest. Wie es dazu gekommen und wie Tanja Hilton zu den "Omas gegen Rechts" gestoßen ist, darum geht es im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex. Tanja Hilton engagiert sich neben "Omas gegen Rechts" in Mannheim auch in der Partei "Die Linke".