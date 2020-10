Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Chichutek kann nach eigenen Angaben keinen Versorgungsengpass bei Grippe-Impfungen erkennen. "Wir haben sehr gut vorausgeplant", sagte Chichutek SWR Aktuell. "Wir haben im Moment die Situation, dass wir noch am Anfang der Impfsaison sind." Es komme häufig vor, dass zu diesem frühen Zeitpunkt lokal und regional Verteilungsprobleme aufträten. Allerdings stünden in diesem Jahr mit 26 Millionen Dosen fast doppelt so viele zur Verfügung, wie im vergangenen Jahr verbraucht worden sind: "Die können ja noch nicht verbraucht worden sein", ist sich Chichuket sicher. Der Höhepunkt der Grippesaison liegt seiner Einschätzung nach in den Monaten Januar bis März. "Es wird am Ende genug da sein und es wird ausreichend Zeit sein, damit sich alle impfen lassen können", sagte Chichutek im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.