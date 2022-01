Arzt und Corona-Genesener: So bewerte ich die letzten beiden Jahre

Am 27. Januar 2020 wurde der erste deutsche Corona-Fall bestätigt. Auch der Tübinger Pathologe Hans Bösmüller erkrankte. Erst später, so sagt er im SWR, habe er die Gefahr erkannt.

Zwei Jahre nach Beginn der PandemieHätten Sie sich damals vorstellen können, dass Corona unser Leben so lange im Griff haben würde?

Hans Bösmüller: Ehrlich gesagt: Ich habe es befürchtet. Die ganzen letzten zwei Jahre haben mich in ihrem Ablauf nicht überrascht.

SWR Aktuell: Warum?

Bösmüller: Eine neue Infektion, wo zunächst wenig Immunität vorhanden ist, wo immunkompetente Menschen, sei es durch Infektionen, sei es durch Impfung, noch kaum vorhanden sind, braucht eine gewisse Zeit, bis sie sich ausgebreitet hat, bis sich eine ausreichende Immunität entwickelt hat, bis sich viele Varianten durchgespielt haben.

SWR Aktuell: Vergleichbar mit Ausbreitung der Spanischen Grippe?

Bösmüller: Mich hat das an die Ausbreitung der Spanischen Grippe kurz nach dem Ersten Weltkrieg erinnert, die eigentlich über fünf Jahre gegangen ist – mit Wellen: Mal auf, mal ab. Die Spanische Grippe war natürlich um vieles verheerender. Das hat aber auch etwas mit sozialen und medizinischen Strukturen zu tun. Aber es ist von dem wellenartigen und auch schockartigen Verlauf in mancher Hinsicht durchaus vergleichbar gewesen. Aber das ist ja hundert Jahre her.

SWR Aktuell: Wenn man die Bilder von vor 100 Jahren mit Polizisten aus London sieht, die alle Masken tragen, da fühlt man sich tatsächlich an heute erinnert. Nun sind Sie selbst Mediziner und waren durch eine Corona-Infektion selbst betroffen. Inwiefern haben sie durch diese persönliche Erfahrung einen anderen Blick auf die Pandemie als jemand, der sie nur - in Anführungszeichen - "erforscht" hat?

Bösmüller: Naja, das eine kann ich vom anderen nicht trennen. Sie müssen sich vorstellen: Ich habe mich erst während meines Krankenhausaufenthaltes vor zwei Jahren in die Krankheit eingelesen. Damals wurden noch alle Infizierten hospitalisiert. Es gab da nur wenige Berichte aus China, und als die Infektion bei mir vorbei war, habe ich ja das Krankenbett mit dem Seziersaal getauscht. Erst da ist mir klar geworden, wie verheerend diese Erkrankung wird.

SWR Aktuell: Wie war das bei Ihnen? Wie massiv hat es Sie erwischt?

Bösmüller: Ich würde sagen, es geht. Ich hatte Fieber bis maximal 38 Grad, einen trockenen Husten, Nackenschmerzen, also im Grunde einen Infekt. Das einzige, was eigentümlich war, war dieser verzerrte Geschmacks- und Geruchssinn. Ich habe das immer wieder verglichen mit ranziger Butter. Das hat sich aber dann nach drei bis vier Wochen wieder gegeben. Im Grunde war es ein eher banaler Verlauf.

"Mein größter Schutz war meine Naivität"

SWR Aktuell: Das Wissen, infiziert, erkrankt zu sein an einer Krankheit, die neu ist und die eine Pandemie ist - was ging Ihnen da durch den Kopf? Ich denke, das beunruhigt einen doch schon, oder?

Bösmüller: Mein größter Schutz war meine Naivität. Ich kannte nur die Berichte, dass es einen gewissen Prozentsatz Mortalität gibt, dass die meisten Infekte wie eine grippeähnliche Erkrankung ablaufen. Dass aber auch eine gewisse Zeit vergehen kann, in der es wie eine Grippe verläuft, um dann in einen schweren Verlauf hinein zu fallen, das war mir damals nicht bewusst. Und das war auch den Intensivmedizinern damals noch nicht so wirklich bewusst. Ich glaube, ich hatte da ganz einfach Glück.

SWR Aktuell: Jetzt, zwei Jahre später, gibt es immer mehr Stimmen, die sagen: Die Pandemie geht zu Ende, wir haben es geschafft, wir haben es überstanden. Teilen Sie diese Hoffnung?

Bösmüller: Ich denke, ja. Der Vorteil der Omikron-Welle ist, dass sie nicht so krankmachend ist und viele Menschen erreicht. So wird sie vielleicht zu einer Immunisierung auf breiter Basis führen, die letztendlich uns, der Gesellschaft, nützt.

SWR Aktuell: Aber ist es vielleicht auch trügerisch, weil Omikron nicht so krankmachend ist? Wie groß ist die Gefahr, dass die verhältnismäßig milden Verläufe die Menschen jetzt wieder leichtsinniger werden lassen?

Bösmüller: Die Versuchung ist groß. Das ist noch nicht ganz geklärt, inwieweit Menschen ohne Immunkompetenz hier nicht in einen schweren Verlauf hineingeraten können. Natürlich haben viele eine gewisse Art von Immunkompetenz, was sie in einem hohen Ausmaß von einer schweren Erkrankung schützen. Genau wissen werden wir das vielleicht in sechs bis acht Wochen.

SWR Aktuell: Der Bundestag hat gestern erstmals über eine allgemeine Impfpflicht debattiert. Gerade vor dem Hintergrund, dass möglicherweise die Pandemie jetzt auch zu einem Ende kommt: Was halten Sie davon?

Bösmüller: Epidemiologisch macht es Sinn. Die Frage ist nur - ich bin kein Jurist - wie das legistisch aussieht. Das weiß ich nicht. Wir müssen da Juristen fragen. Epidemiologisch: Ja!