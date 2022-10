Passen Klimaschutz und Wirtschaftswachstum zusammen?

per Mail teilen

Nein, meint die Autorin Ulrike Herrmann. In ihrem Buch „Das Ende des Kapitalimus“ erklärt sie, warum sie „grünes Wachstum“ für eine Illusion hält und wie wir in Zukunft leben könnten. Wir haben mit ihr gesprochen.

Außerdem geht’s bei uns um eine App fürs Smartphone, die den Hochwasserschutz verbessern soll. Wir berichten über die Dürre in Somalia. Wir schauen auf den internationalen Walfang – und auf das neue staatliche Tierwohl-Label.

Eine Sendung von Stefanie Peyk, 13.10.2022