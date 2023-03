Parteilos auf den OB-Sessel: "Das spiegelt auch ein Stück weit die Krise der Parteien wider"

Der parteilose Nino Haase hat die Oberbürgermeisterwahl in Mainz gewonnen und damit eine jahrzehntelange sozialdemokratische Tradition beendet. Auch der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hatte ohne den Rückhalt der Grünen die Wahl für sich entschieden. Gibt es einen Trend zur Parteilosigkeit - und was bedeutet das? "Wir gehen politikwissenschaftlich nicht davon aus, dass das ein eindeutiger Trend ist", sagte die Politikwissenschaftlerin Claudia Ritzi von der Uni Trier im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. "Aber die Krise der Parteien, der mangelnde Rückhalt in der Bevölkerung - das spiegelt sich ein Stück weit auch in Bürgermeisterwahlen wider". Welche Vor- und Nachteile es haben kann, wenn Parteilose für Bürgermeisterämter kandidieren und was Claudia Ritzi vom Fall Boris Palmer hält, hören Sie im Interview.