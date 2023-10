Parteien-Nachwuchs: Warum die Grüne Jugend die Grünen scharf kritisiert

Für den politischen Nachwuchs in Deutschland stehen ab heute wichtige Termine an: Die Junge Union trifft sich in Braunschweig zum dreitägigen Deutschlandtag, die Grüne Jugend kommt ebenfalls bis Sonntag in Leipzig zu ihrem Bundeskongress zusammen. In aktuellen Umfragen hat die Union ordentlich zugelegt, die Ampel-Parteien haben dagegen verloren oder - im Fall der Grünen - sich nicht groß verändert. Das spiegle sich in der Stimmung im Parteiwuchs aber nicht unbedingt, sagt Dorothée de Nève, Politikwissenschaftlerin an der Universität Gießen: "Der größte Profiteur der aktuellen Krise ist die AfD, die eine vergleichsweise schwache Organisation in der Jugend hat."

Wie es um die Jugend der anderen Parteien steht und wie das Verhältnis zu den Eltern-Parteien ist, klärt SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen mit Dorothée de Nève.