AfD-Chef Meuthen sieht keinen Grund dafür, dass seine Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden könnte. Für die Landtagswahlen in Baden-Württemberg hofft er auf 15 Prozent. Zur Kritik an der dortigen Landesvorsitzenden Weidel will sich der Parteichef nicht äußern. Den Lockdown hält Meuthen für falsch.