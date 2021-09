Parlamentswahl in Russland: Überraschungen und Wahlbetrug?

Drei Tage lang stimmen die Menschen in Russland über ihr neues Parlament ab. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für Präsident Wladimir Putin. Die Opposition zweifelt nicht daran, dass geschummelt wird, damit der Kreml sich am Ende als Sieger sieht. Die russische Historikerin Irina Scherbakowa sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern ebenfalls, dass es bei der Wahl zu Betrügereien kommen könnte. Möglicherweise könnte die Armee in einigen Gebieten Russlands die Menschen dazu zwingen, "ihre Stimme für die regierende Partei (Geeintes Russland) abzugeben." Scherbakowa rechnet aber auch damit, dass die Taktik, die die Anhänger des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny verfolgen, Erfolg haben könnte. Sie haben vorgeschlagen, für eine "andere Partei" zu stimmen. Ob die Russland-Expertin damit rechnet, dass das zu einer Änderung der Mehrheitsverhältnisse in der Duma führen könnte, sagt sie ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.