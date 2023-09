Parking-Day: Weniger gestapeltes Blech, mehr Straße für alle

Am Freitag und Samstag ist wieder internationaler Parking Day. Das heißt in vielen Städten rund um den Globus wird öffentlicher Parkraum zu kleinen belebten Inseln mitten in der Stadt. Dort, wo sonst Auto hinter Auto parkt, entsteht Raum für Begegnung, Freizeit und Erholung, teils mit Pflanzen, Tischen, Stühlen, Decken und vielem mehr. Der Leiter des Instituts für Mobilität und Verkehr der Technischen Universität Kaiserslautern-Landau, Wilko Manz, hält die Aktion für eine gute Sache. Die Städte müssten langfristig weg vom "gestapelten Blech", hin zu einem neuen Straßenraum-Design für alle, so Manz. Wie sich der Experte die Transformation genau vorstellt, hören Sie im Audio.