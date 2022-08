Paritätischer Baden-Württemberg fordert kostenlose Periodenprodukte in Deutschland

In vielen Ländern weltweit ist es ein großes Problem, dass sich Mädchen und Frauen keine Periodenprodukte leisten können. Schottland weist nun den Weg mit seinem neuen Gesetz gegen Periodenarmut: Binden, Tampons und dergleichen gibt es ab sofort kostenlos in Schottland. Feray Şahin, Bereichsleiterin “Familie, Kinder und Migration” beim Paritätischen Baden-Württemberg findet in SWR Aktuell: Man sollte sich Schottland sofort zum Vorbild nehmen: “Vor allem angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten wäre es ein gutes und richtiges Signal, dem Beispiel aus Schottland zu folgen.” Was sich darüber hinaus gesellschaftlich ändern muss, damit die Periode enttabuisiert wird, verrät Şahin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.