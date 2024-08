Paralympics in Paris: Zeigen, was mit Behinderung möglich ist

Am Abend werden in Paris die Paralympischen Sommerspiele offiziell eröffnet. Bis zum 8. September messen sich Athletinnen und Athleten mit Handicap in ihrer jeweiligen Sportart. Die Landesbehindertenbeauftragte in Baden-Württemberg Simone Fischer hofft, dass dieses sportliche Großereignis dem Behindertensport in Deutschland Aufwind verschafft.

"Es ist immer wichtig Vorbilder zu haben, die zeigen was möglich ist und was auch mit Behinderung möglich ist", sagt Fischer. Beim Sport könnten Kontakte entstehen, die für Normalität und Akzeptanz sorgen.

Diese Spiele tragen dazu bei, Barrieren und Vorurteile abzubauen.

Forderung nach Inklusion und Barrierefreiheit

Viele Menschen mit Behinderung hätten keinen Zugang zum Sport. Das müsse sich ändern, fordert die Landesbehindertenbeauftragte in Baden-Württemberg. Inklusion und Barrierefreiheit im Sport müssten umgesetzt werden. Schließlich wirke das dann auch über den Sport hinaus. Was genau sie damit meint, erklärt Fischer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.