Sie hätten „nicht aufgepasst“, seien zu unreif und hätten ihre Chancen verspielt – das sind die gängigen Vorurteile gegenüber Teenagern, die Vater werden. Die eigene Familie und die Familie der Freundin tun sich oft schwer damit, junge Väter in ihrer neuen Rolle zu stärken. Und Hilfsangebote für Teenager-Väter gibt es so gut wie gar nicht – im Gegensatz zu den zahlreichen Angeboten, die sich an Teenager-Mütter richten. Dabei ist sich unsere Gesellschaft längst einig, dass ein Kind Mutter UND Vater braucht. Was sagt unser Umgang mit jungen Vätern über uns und unser Vater-Bild aus?