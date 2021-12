Paketflut vor Weihnachten: Wie Logistikunternehmen die Geschenke rechtzeitig zum Fest ausliefern

In vier Wochen ist Heiligabend. Der Countdown für das Kaufen von Geschenken hat begonnen. Seit vielen Jahren wird immer mehr online bestellt. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch einmal beschleunigt. Im November und Dezember werden in Spitzenzeiten bis zu 22 Millionen Sendungen in Deutschland von den Paketdienstleistern befördert.

Vor welchen Herausforderungen die Logistikbranche in der Vorweihnachtszeit steht, hat SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern Elena Markus-Engelhardt gefragt. Sie ist Sprecherin des Bundesverbands Paket und Expresslogistik, der unter anderem die Paketlieferdienste DHL, Hermes, GDL und UPS vertritt.

Arne Wiechern, SWR Aktuell: Wie bereiten sich die Unternehmen auf diese Situation vor?

Elena Markus-Engelhardt: Die Unternehmen beginnen schon sehr früh damit. Es ist nicht so, dass sie erst im Oktober anfangen, sich auf das Weihnachtsgeschäft vorzubereiten, sondern bereits im Frühjahr. Zuerst wird mit dem Handel gesprochen. Man aktualisiert gemeinsam Erwartungen und Entwicklungen, sodass man so gut wie möglich abschätzen kann, was an Weihnachten auf einen zukommt.

Die Weihnachtszeit ist immer eine herausfordernde Zeit und jetzt mit Corona noch ein bisschen mehr. Gleichzeitig werden die Kapazitäten in den Sortierzentren ausgebaut. Es gibt eine immer bessere Standardisierung der Prozesse, und natürlich werden auch neue Depots gebaut.

Ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist, Personal einzustellen, das nach Weihnachten erst einmal nicht mehr gebraucht wird.

Das Personal ist auf jeden Fall die wichtigste Stellschraube. Es werden in der Weihnachtszeit 30.000 zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt. Das passiert ganz unterschiedlich. Manche Mitarbeiter in Teilzeit stocken auf Vollzeit auf. Mitarbeiter aus anderen Abteilungen, zum Beispiel aus kaufmännischen Abteilungen, packen mit an. Aber natürlich werden auch Arbeitskräfte über befristete Verträge oder über Zeitarbeitsfirmen eingestellt.

Nicht alle von denen können nach Weihnachten weiterbeschäftigt werden. Aber viele bleiben auch. Denn unabhängig vom Weihnachtsgeschäft steigt die Menge. Die Paketbranche sucht Zusteller und auch Beschäftigte, die in den Sortieranlagen arbeiten. Dieses Personal wird das ganze Jahr benötigt. Das heißt: viele der Menschen, die Weihnachten anfangen, bleiben in den Unternehmen.

Nun ist die Corona-Lage ziemlich unsicher. Möglicherweise gibt es noch vor Weihnachten neue Lockdown-Maßnahmen. Außerdem haben viele Hersteller Lieferprobleme. Wie planen die Unternehmen diese Unsicherheiten ein?

Wir haben zum ersten Mal eine recht vage Prognose abgegeben. Wir rechnen mit einer Steigerung von null bis drei Prozent im Vergleich zum letzten Weihnachtsgeschäft, das schon sehr stark war. Das liegt an den zwei Aspekten, dass die Corona-Lage und die Lieferengpässe nicht abschließend einschätzbar sind. Aber die Paketdienste sind es gewohnt, mit unvorhersehbaren Situationen umzugehen. Wir sind darauf vorbereitet, dass es Schwankungen gibt. Das wird dann abgefangen. Das hat letztes Jahr auch funktioniert. Alle Pakete wurden rechtzeitig zugestellt, und das wird auch dieses Jahr wieder funktionieren.

Je früher man bestellt, desto sicherer ist es, dass das Paket vor Weihnachten ankommt. Wann ist die Deadline?

Das ist abhängig vom Land und vom Paketdienstleister. Wenn man das Paket innerhalb von Deutschland verschickt, sollte es bis zum 20., bei manchen Anbietern bis zum 21.12. um 12:00 Uhr, aufgegeben worden sein. Wenn man es ins EU-Ausland verschickt, ist der Stichtag abhängig vom Land - ob es ein Nachbarland oder weiter entfernt ist. Da kann man grob sagen zwischen dem 14. und dem 21.12. sollte das Paket aufgegeben werden.

Es ist empfehlenswert, sich zusätzlich auf den Websites der Paketdienstleister zu informieren. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, sollte man das Paket so früh wie möglich abschicken oder eine Expressoption wählen. Dann kommt das Paket auf jeden Fall zum gewünschten Liefertermin an.

Die großen Online-Anbieter geben oft voraussichtliche Lieferzeiten an. Können die wirklich garantiert werden?

Wenn man einen Expressversand wählt, hat man das Garantieversprechen, dass das Paket am vereinbarten Termin zugestellt wird. Das ist bei den Standardpaketen ein bisschen anders. Da hat man eine Regellaufzeit von ein bis zwei Tagen. Aber gerade in der Vorweihnachtszeit kann sich das auch mal verzögern. Die Paketdienstleister haben das auch einkalkuliert und geben ihre Zeiten so an, dass sie die erhöhten Mengen und die größeren Herausforderungen in der Vorweihnachtszeit mit abfangen können.

Was sollte ich bei einer Verpackung beachten, damit der Transport wirklich sicher und einfach ist?

Bei der Verpackung sollte ich als privater Versender beachten, dass das Paket intakt ist, und dass die Adressen des Empfängers und des Versenders gut sichtbar sind. Barcodes und andere missverständliche Angaben sollten entfernt werden. Kleinere Kartons können mit einem größeren Umkarton geschützt und mit Zeitungspapier ausgestopft werden.

Ganz wichtig ist es, keine Paketschnur oder Geschenkbänder zu verwenden. Diese können sich in den Sortieranlagen verfangen. Auch der Hinweis auf "Vorsicht zerbrechlich" nutzt leider nicht so viel, denn das Paket wird immer mit anderen auch sehr schweren Paketen transportiert.