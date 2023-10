Neues Portal Oy Vey: Wie sich Juden gegen Verschwörungsmythen wehren

per Mail teilen

Oy Vey ist jiddisch und heißt so viel wie Oh weh! Oder „Wehe mir!“ Oy Vey ist eine neue Plattform im Internet, die Gegenpositionen zu Verschwörungsmythen verbreitet - vor allem was das Jüdischsein und Judentum angeht. Seit vier Wochen ist die Plattform probeweise online - heute ist sie offiziell gestartet. "Wir erleben immer wieder, wie Verschwörungsmythen rund um jüdisches Leben dazu genutzt werden, um die Welt um uns herum zu zerstören, Demokratie kaputt zu machen und uns Juden und Jüdinnen zu markieren und auszugrenzen" , sagt Elio Adler, Mitbegründer von Oy Vey und Vorsitzender des Vereins „Werteinitiative - jüdisch-deutsche Positionen“. Die Plattform biete einen Weg, etwas dagegen zu tun.

Ob das Portal Judenhasser erreicht und welche Verschwörungstheorien Juden besonders belasten, klärt SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex mit Elio Adler.