Oxfam: Kluft zwischen Arm und Reich gefährdet die Demokratie

Nach Ansicht der Entwicklungsorganisation Oxfam hat sich die soziale Ungleichheit seit der Corona-Pandemie dramatisch verschärft. Oxfam hat eine entsprechende Studie zeitgleich zum Start des Weltwirtschaftsforums in Davos vorgelegt. zum Manuel Schmitt, Referent für Soziale Gerechtigkeit beim deutschen Ableger von Oxfam hat in SWR Aktuell gesagt, Superreiche hätten enorme Gewinne gemacht: "Das Vermögen der fünf reichsten Männer hat sich verdoppelt. Gleichzeitig sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden." Gründe seien neben der Pandemie Kriege und die Inflation. "Diese Extreme zerreißen unsere Gesellschaft und gefährden die Demokratie", ist sich Manuel Schmitt sicher. "Das muss sich dringend ändern!" Die Lösung liegt laut Oxfam in einer weltweiten Besteuerung von Superreichen. Wie das funktionieren soll, darüber hat Manuel Schmitt mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.