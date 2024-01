CMT und die Zukunft des Tourismus: So entgehen Sie "Overtourism" und sparen dabei noch Geld

In Stuttgart ist wieder CMT-Zeit: Die Caravan-Motor-Touristik-Messe läuft. Die Messe stellt natürlich die schönen Seiten des Reisens in den Vordergrund - es gibt aber auch negative Folgen, nicht nur fürs Klima, sondern auch für die Reiseziele. "Overtourism" - davon spricht man, wenn Städte oder Regionen hoffnungslos überlaufen sind, wenn das Leben dort keinen Spaß mehr macht und alles viel zu laut, viel zu voll und viel zu teuer ist. Venedig ist das berühmteste Beispiel, aber auch kleinere Orte, etwa in Skigebieten, klagen darüber. Torsten Kirstges ist Professor und leitet als Direktor das Institut für innovative Tourismus- und Freizeitwirtschaft an der Jade-Hochschule Wilhelmshaven. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt er das Phänomen "Overtourism", gibt aber auch Tipps, wie es sich durch geschicktes Buchen umgehen und dabei noch Geld sparen lässt.