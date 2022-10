Osteuropa-Expertin: "Müssen betonen, dass Annexion nicht anerkannt wird"

Es ist Tag 219 des russischen Kriegs gegen die Ukraine – der Tag, an dem Wladimir Putin mit den Leitern der von Russland besetzten Gebiete Donetsk, Luhansk, Saporischja und Cherson Verträge über den „Beitritt“ zur Russischen Föderation unterzeichnet. Was heißt das für diesen Konflikt, für diesen Krieg? Was kommt als nächstes? Das erklärt die Osteuropa-Expertin Gwendolyn Sasse vom Zentrum für Osteuropa- und Internationale Studien, im Gespräch mit SWR2-Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn.

SWR: Das ist jetzt der erste aus russischer Sicht formale Schritt zur vollständigen Annexion dieser vier Gebiete. Was kommt auf die Menschen zu, die da leben?

Gwendolin Sasse: Für die Menschen vor Ort verändert sich vor allem erst einmal die Perspektive. In der Realität mag sich nicht sofort etwas ändern, denn der Kriegsalltag ist natürlich für die lokale Bevölkerung in diesen vier Regionen ohnehin sehr schwierig. Und jetzt kommt eine erhöhte Sorge dazu, dass diese Gebiete, in denen ja Putin Fakten schaffen will, dadurch, dass er sie jetzt annektiert, dass sie vielleicht ein weiterer Punkt in Putins Strategie sind: Dass es also zu weiteren Angriffen, vielleicht auch zur sogenannten False-Flag-Operationen kommen könnte, die dann von Russland ausgehen, aber sich auf diese Gebiete konzentrieren. Das heißt, die Sorge steigt weiterhin. Aber die Lage der Repressionen vor Ort und auch der schwierige Alltag, der bleibt natürlich so bestehen, wie er ist.

Die ukrainische Armee kämpft ja weiter, wohl auch weiter erfolgreich. Was heißt jetzt diese Annexion, dieser formale Akt, für den Kriegsverlauf, wenn also aus Moskauer Sicht ja künftig dann russisches Staatsgebiet angegriffen würde?

Darum geht es vor allem bei dieser Annexion, dass man die Argumentation nach innen, nach Russland gerichtet, verändern kann und sagen kann: Hier geht es jetzt wirklich um russisches Staatsterritorium, das von der Ukraine in zu erwartenden Gegenoffensiven natürlich weiter angegriffen wird. Und damit möchte sich Wladimir Putin weitere Optionen schaffen. Ob sich dadurch genau die Kriegsführung verändern wird, auch die Kriegsdynamik - im Moment sehen wir ja mehr Dynamik auf der ukrainischen Seite -, das können wir jetzt noch nicht sagen.

Wenn wir auf diese Dynamik schauen, wird die im Moment vom Westen sehr scharf kritisiert. Ansonsten scheint da zumindest nach außen hin wnig Bewegung. „Ein weiterer Versuch des Landraubs“, das war ganz prominent jetzt die Äußerung von US-Außenminister Blinken. Berlin, Brüssel- alle kritisieren scharf. Wieviel ist das wert, was kann sich die Ukraine davon kaufen?

Es ist wichtig, das auch in der Öffentlichkeit und auch im hoffentlich weiterhin geeinten Westen so zu betiteln. Es wird also nur wenige Länder geben, die diese Annexion wirklich akzeptieren. Und das heißt, es ist wichtig, das wiederum zu betonen, dass das nicht anerkannt wird, dass dies Scheinreferenden sind, dass es eine völkerrechtswidrige Annexion ist und dass der Westen bei seiner Position und seiner Unterstützung für die Ukraine bleibt.

Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, dass dieser Schritt aus russischer, aus Putins Sicht ein wichtiges Signal nach innen ist. Täuscht das, oder ist Putin trotz allem derjenige, der gerade agiert, und der Westen und die Ukraine reagieren?

Er versucht, wieder in die Rolle desjenigen zu kommen, der agieren kann. Putin ist offensichtlich auch innenpolitisch unter Druck. Man kann er davon ausgehen, dass er mit der Mobilmachung auf Kritik aus den eigenen Reihen, also auf nationalistische Stimmen reagiert hat. Die Bedrohung geht für ihn noch nicht direkt von der Bevölkerung aus, und so lässt sich diese Mobilmachung erklären und die Annexion, die jetzt folgt, dieser vier Gebiete, die ist eine logische Folge dieser Argumentation hinter der Teilmobilmachung. Jetzt will man beweisen, dass sich dieser Krieg lohnt, dass Russland Territorien wirklich wieder - in der russischen Logik- „befreit“ oder ins Staatsgebiet sozusagen zurückholt, so ist die Argumentation in Russland. Man braucht also diese handfesten Beweise, dass sich auch im Krieg konkret etwas verändert. Aber ich glaube nicht, dass dadurch die Stimmung in Russland wieder positiver wird. Also eine Stimmung momentan, die von Sorge vor Nervosität geprägt ist. Die ist noch nicht von breitem Widerstand gegen Putin geprägt. Wir sehen Proteste, aber die verbinden sich noch nicht im ganzen Land. Aber die Sorge über diese Mobilmachung überwiegt. Es geht auch heute mit dieser geplanten Festveranstaltung durchaus die Sorge einher: Wird Putin weiter gehen in seiner Rede und eine weitere Mobilmachung ankündigen - und vielleicht sogar die Grenzen schließen? Ich gehe davon erst mal nicht aus. Aber die Sorge überwiegt, und man wird es nicht wie 2014 schaffen, mit einer großen Rede wirklich die Emotionen so positiv darzustellen im ganzen russischen Staatsgebiet, wie das 2014 möglich war.

2014 waren das, so würde ich es jetzt mal verknappt sagen, noch wirkliche Jubelfeiern. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wird das jetzt heute nicht mehr so weit gehen. Ich verstehe sie aber auch richtig: Putin wackelt oder wankt nicht, das wäre zu viel?

Es wäre zu viel gesagt, genau. Es ist schon bezeichnend, dass wir überhaupt Proteste gesehen haben. Und sie werden wir auch weiterhin sehen. Wir sehen, dass viele Leute das Land verlassen, solange das noch möglich ist. Auch das sind klare Anzeichen dafür, dass es weniger um aktive Unterstützung für diesen Krieg geht als eben um ein Hinnehmen des Krieges. So muss man vielleicht die Stimmung im Land beschreiben. Aber heute werden natürlich die Festlichkeiten auch auf dem Roten Platz inszeniert. Es wird Jubel-Bilder geben, aber ein größerer Teil der russischen Gesellschaft ist sich heute auch darüber klar, dass das eine Inszenierung ist. Und das war 2014 nicht so. Da hat zwar die Krim-Annexion auch die russische Bevölkerung überrascht, es war dann ein sehr, sehr schneller Akt, aber dort konnte man anknüpfen an historische Erinnerungen und an eine ganz andere Palette von Emotionen, die es jetzt zu diesem Zeitpunkt so in Russland nicht gibt.