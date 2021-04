per Mail teilen

Nach Weihnachten unter Corona-Bedingungen steht jetzt das Osterfest an - auch mit Kontakt-Beschränkungen. Bei vielen Familien werden die Großeltern nicht mitfeiern können. Alexander Winkler, Digital-Experte aus der SWR-Wirtschaftsredaktion, hat im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun ein paar gute Tipps gesammelt, wie alle zusammen am Osterfest teilnehmen können. Um die Corona-Regeln einzuhalten, sei ein virtuelles Familien-Treffen eine optimale Lösung. Ein Video-Chat sei dabei eine gute Gelegenheit, alles mitzubekommen, gemeinsam Fotos anzuschauen oder gar zu kochen und "gemeinsam" zu essen. Wichtig sei, zu klären, wer welche Aufgaben übernehme, wer für die Technik verantwortlich sei und auch zu vereinbaren, wann alle guten Gewissens auflegen dürfen. So stehe einem gemütlichen, virtuellen Familien-Fest nichts entgegen.