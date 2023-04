Friedensforscher zu Ostermärschen 2023: Was war wichtig, was fiel auf?

Bei 120 Ostermärschen haben sich am verlängerten Wochenende Menschen gegen Krieg und Aufrüstung ausgesprochen. Gestern fand zum Beispiel in Büchel in Rheinland-Pfalz ein Demonstrationszug zum dortigen Fliegerhorst mit einem mutmaßlichen Atomwaffendepot statt. In Baden-Württemberg wurde bereits am Samstag unter anderem in Stuttgart protestiert. Im Zentrum vieler Aktionen stand die Forderung, die Bundesregierung müsse sich mehr für Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland einsetzen.

Über die Ostermärsche und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit dem Friedens- und Konfliktforscher Michael Brzoska gesprochen - er war wissenschaftlicher Direktor am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg.