Am 11.11. um 11:11 Uhr hat wieder die närrische Zeit begonnen. Für die Liebhaber von Karneval und Fastnacht geht es damit wieder in die fünfte Jahreszeit. Auch in der Ortenau. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen hat Silvia Boschert, Präsidentin des Ortenauer Narrenbundes, darüber berichtet, wie schwer die coronabedingte Fastnachts-Pause war, wie die Närrinnen und Narren aber trotzdem versucht haben, das beste daraus zu machen.