Wen soll ich wählen, wenn am 14. März in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Landtagswahlen sind? Der SWR bietet Entscheidungshilfe an – und zwar mit seinem Online-Spiel "Wie entscheidest du?". Entscheidungen treffen und gleich die Konsequenzen erfahren – darum geht’s. Seit 15. Februar ist das Spiel online. Daran mitgewirkt hat unter anderem die SWR Redaktion "Religion, Migration, Gesellschaft". Redakteur Mark Kleber zieht zufrieden Zwischenbilanz: "Wir haben bis jetzt 6200 Besuche auf der Seite des Online-Spiels. Für ein Spiel, das erst einmal bekannt werden muss ist das ziemlich gut." Jetzt komme das Spiel auch in den Schulen an: "Über eine Lernplattform wie Moodle finden jetzt auch Leute auf die Seite." Besonders freut sich Kleber, dass der Youtuber Mirko Drotschmann ("MisterWissen2Go") über das Spiel twittert. Dadurch sei eine Diskussion darüber in Gang gekommen, was man durch das Spiel lernen kann – genau das sei das Ziel. Das Spiel bietet zehn Szenarien, in denen die User in die Rolle eines Regierungschefs schlüpfen und die Folgen ihres Handelns zum Beispiel abwägen müssen. Was das zum Beispiel beim Thema "Tierwohl" bedeutet, das hat Mark Kleber SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler erläutert.