Auch Menschen, die an Krebs erkrankt sind, sollten sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Dazu hat Prof. Dr. Gerald Illerhaus, Ärztlicher Direktor der Onkologie am Klinikum Stuttgart im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll geraten. Grundsätzlich sei das Risiko an Covid-19 zu erkranken bei Krebspatienten, die sich in einer Therapie befänden, höher als bei anderen Menschen. Deshalb sei eine frühzeitige Impfung wichtig, so Illerhaus.

Veranstaltungshinweis zum Thema

11. Patientenforum des Stuttgart Cancer Center - Tumorzentrum Eva Mayr-Stihl

Corona – Impfen bei Krebs (Online-Seminar)

Zeit: 14. Januar 2021, 17.30 Uhr



Online-Anmeldung



Hinweis: Bei technischen Störungen können Sie sich telefonisch bei der Geschäftsstelle des Stuttgart Cancer Center - Tumorzentrum Eva Mayr-Stihl unter der Telefonnummer: (0711) 278-30404 melden.