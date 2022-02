Omikron-Welle: Warum wir mit Corona bald umgehen wie mit der Grippe

Gehen wir mit Corona bald so um wie mit der Grippe? Das vermutet zumindest die Direktorin des Instituts für Virologie am Helmholtz Zentrum München, Ulrike Protzer. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern sagte sie: "Dadurch, dass Omikron sagen wir mal durchpfeift, wird es möglich, dass das Ganze in eine Phase übergeht, die wir von anderen Viren kennen, wie zum Beispiel der Grippe." Dennoch werde das Virus jedes Jahr im Herbst wieder kommen und es würden Menschen schwer krank deswegen, aber drastische Maßnahmen wären damit nicht mehr notwendig, so Protzer.