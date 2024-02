Omas gegen Rechts: "Wir sehen die Zukunftsängste unserer Enkel"

"Herz statt Hetze" - mit diesem Slogan sind die "Omas gegen Rechts" schon Jahre vor der aktuellen Protestwelle auf die Straße gegangen. Auch wenn die Teilnehmerzahlen oft weit entfernt von denen waren, die sich jetzt bundesweit zusammenfinden. Ob diese große Demonstrationsbereitschaft gegen Rechtsextremismus den AfD-Zulauf abbremsen wird? Tanja Hilton von den "Omas gegen Rechts" in Mannheim hofft fest darauf: "Es darf nicht sein, dass die in einem Land wie unserem mit unserer Geschichte so viele Prozente immer noch bekommen." Was sie darüber hinaus all die Jahre motiviert hat, weil es eben gerade "Aufgabe der Omas" sei, das erzählt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.