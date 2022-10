'Omas gegen Rechts': Corona-'Spaziergängern' die Augen öffnen?

Kommt in Deutschland die Impfpflicht gegen das Corona-Virus? Der Bundestag diskutiert darüber, viele Abgeordnete suchen noch ihre Haltung zum Thema, viele Bürger finden die Idee gut - und andere demonstrieren dagegen. Das ist - zumindest was angemeldete Demos betrifft - ihr gutes Recht. Bekannt ist aber auch, dass Demokratiefeinde die Proteste für ihre eigenen Zwecke nutzen wollen. Mehrere Organisationen versuchen Menschen, die an diesen Demos teilnehmen, über die Hintergründe aufzuklären. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat darüber mit Tanja Hilton von der Initiative "Omas gegen Rechts" gesprochen, die die Szene in der Rhein-Neckar-Region beobachtet.