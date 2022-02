Olympionikin Emma Weiß: Corona-positiv zum Start der Winterspiele

Wenn die Olympischen Winterspiele in Peking eröffnet werden, wird Ski-Freestylerin Emma Weiß aus Albstadt nicht dabei sein. Sie ist positiv auf Corona getestet worden und muss die Feierlichkeiten zu Hause auf der schwäbischen Alb im Fernsehen mitverfolgen. In SWR Aktuell sagte Emma Weiß, dass es noch Hoffnung gebe, rechtzeitig zum Wettbewerb in China zu sein: „Ich habe morgen früh den nächsten PCR-Test. Alle zwei Tage geht ein Flieger. Wenn ich am elften Februar fliegen würde, würde ich pünktlich ankommen und könnte Trainingssprünge machen und den Wettkampf. Versucht wird, mich am Neunten herüberzubekommen, damit ich noch ein paar Trainingstage habe.“ Die Hoffnung sterbe, wie so oft, zuletzt.“ Welche Folgen es für sie hätte, wenn sie nicht bei Olympia antreten kann, hat Emma Weiß im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex erzählt.