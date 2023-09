per Mail teilen

Kompass statt Handy, Lagerfeuer statt Fußbodenheizung und jeden Tag eine gute Tat. Die Pfadfinder sind eine der ältesten Jugendbewegungen der Welt – und seit langem auch die größte. Es gibt sie in fast allen Ländern rund um den Globus. Der größte internationale Dachverband zählt über 57 Millionen Mitglieder. Doch wie passen ihre Traditionen in die heutige Zeit, wo Kinder und Jugendliche ihre Freizeit immer mehr online verbringen? Und was heißt es eigentlich, ein Pfadfinder zu sein?