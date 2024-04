Olaf goes TikTok: Social-Media-Zwickmühle für die Bundesregierung

Ein Großteil der jungen Menschen informiert sich auf der chinesischen Plattform TikTok über Politik. Das zeigen aktuelle Studien. Die Bundesregierung will darauf regieren und hat jetzt ihren ersten TikTok-Kanal gestartet. Dort wolle man über die Arbeit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) informieren und einen Blick hinter die Kulissen des Regierungsalltags gewähren, so ein Regierungssprecher. Ob sich damit wirklich junge Wählerinnen und Wähler für Politik begeistern lassen, ist offen. Es brauche dort aber eine für Demokratie begeisternde Kraft, meint Johannes Hillje im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. Hillje ist Politik- und Kommunikationsberater, zu dessen Kunden verschiedene Bundesministerien zählen. In der Vergangenheit war er auch für SPD und Grüne tätig. Außerdem hat er die Strategien der Parteien, vor allem der AfD, in den sogenannten "Sozialen Netzwerken" untersucht.