Ohne Worte - warum Bilder so viel aussagen

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Vor 100 Jahren wurde dieser Satz geprägt, der zu einer Redensart auf der ganzen Welt geworden ist. Am 8. Dezember 1921 warb Frederick Barnard, ein Werbefachmann aus Chicago in einem Fachblatt für eine neuartige Werbung auf Straßenbahnen: Werbung mit Bildern. Bilder, so Barnard, würde das Gehirn sofort aufnehmen und verstehen, ganz im Gegensatz zu langen Texten. Diese Aussage trifft angesichts der Bilderflut, der wir heutzutage ausgesetzt sind, mehr zu denn je. SWR Aktuell Kontext analysiert die

anhaltende Macht der Bilder.