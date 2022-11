Offenburg: Gemeinsam anpacken, um Flüchtlingen zu helfen

Was hält unsere Gesellschaft noch zusammen? Coronakrise, Energiekrise, Inflationskrise, Ukrainekrieg - all das treibt die Menschen derzeit auseinander. Doch harte Zeiten können auch vereinen. Darum geht es in der ARD-Themenwoche "WIR gesucht - was hält uns zusammen".

Auf dem Offenburger Messegelände ist ein Notquartier eingerichtet worden, um Geflüchteten zu helfen. Über Herausforderungen, Chancen und das Miteinander hat SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex mit der Regierungspräsidentin des zuständigen Regierungsbezirks Freiburg, Bärbel Schäfer, gesprochen.