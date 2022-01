ÖPNV: Wie macht man Bus und Bahn auf dem Land attraktiv?

Wer in der Großstadt wohnt, hat es verkehrstechnisch oft besser als Menschen auf dem Land. Die meisten Großstädter haben Bus und Bahn in unmittelbarer Umgebung und alles fährt in dichtem Takt. Menschen auf dem Land oder in kleineren Städten können davon nur träumen. Unter anderem darum geht es beim zweiten Digitalgipfel zur Transformation des öffentlichen Nahverkehrs. Daran nimmt auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV teil. Mit dem VDV-Präsidenten Ingo Wortmann hat SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern gesprochen. Im Interview verrät der Verkehrsexperte, wie Digitalisierung die öffentlichen Verkehrsmittel auf dem Land verbessern kann.