Ölembargo gegen Russland: Warum eine Enteignung der Raffinerie in Schwedt sinnvoll ist

Der Bundestag entscheidet über das Energiesicherungsgesetz. Wegen des Kriegs in der Ukraine und des geplanten Ölembargos gegen Russland soll es einfacher werden, Anlagen der sogenannten kritischen Infrastruktur unter staatliche Kontrolle zu bringen. Ein Beispiel ist die vom russischen Konzern Rosneft betriebene PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt, die ausschließlich mit Öl aus Russland über eine Pipeline versorgt wird.

Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Lukas Köhler hält das Vorgehen für richtig. Schwedt sei zuständig für 12 Prozent des deutschen Ölbedarfs. In Berlin und Brandenburg bekämen 95 Prozent der Autos ihren Sprit über diese Raffinerie. "Wenn es zu einem Ölembargo kommt, was sehr wahrscheinlich und auch richtig ist, müssen wir dafür sorgen, dass die Energiesicherheit unserer Hauptstadt abgesichert ist."

Zwei Szenarien sind nach Ansicht des FDP-Fraktionsvizes denkbar. Rosneft als Besitzer von Schwedt versorge die Raffinerie mit Öl, das nicht aus Russland komme. Diese Möglichkeit bestehe über andere Pipelines. Sollte Rosneft dazu nicht bereit sein, könnte Polen mit Öllieferungen einspringen. "Grundsätzlich ist dafür die Bedingung, und das sagt Polen sehr klar, dass man kein Öl an Rosneft liefert." In einem solchen Fall würde der Staat die Kontrolle über Schwedt übernehmen. "Das ist die letzte Option, die man ziehen muss."

Warum Köhler die Enteignung der Raffinerie in Schwedt befürwortet, sich aber gegen einen solchen staatlichen Eingriff auf dem Wohnungsmarkt ausspricht, sagt er im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.