per Mail teilen

Umweltfreundlich kochen, waschen, leuchten, laden - das verspricht Ökostrom. Aber halten die Anbieter vermeintlich grüner Power auch, was sie versprechen? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph mit der Nachhaltigkeitsexpertin und Buchautorin Katarina Schickling gesprochen. In dem Interview verrät sie, was es mit dem Ökostrom-Slogan der Bahn auf sich hat - und welche Energieanbieter sie empfiehlt, wenn man wirklich ökologisch unterwegs sein möchte.