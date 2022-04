Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine sind deutlich spürbar: Die Preise steigen, gleichzeitig geht das Wirtschaftswachstum zurück. "Die Weltwirtschaft steht an einem Kipp-Punkt", sagt der Volkswirt und Finanzsoziologe Professor Thomas Mayer in SWR Aktuell.

Mayer fordert "so schnell wie möglich eine engere Geldpolitik. Es führt kein Weg daran vorbei: Die Zentralbanken müssen ihre Zinsen erhöhen." Eine lockere Geldpolitik oder weitere Finanzhilfen würden die Inflation verschlimmern, so der Finanzexperte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. Gefahr einer Rezession – mit schweren Folgen für die Entwicklungsländer Mayer, der lange Chefvolkswirt der Deutschen Bank und auch für den Internationalen Währungsfonds tätig war, warnt vor einer Rezession in den Industrieländern und den weltweiten Folgen: "Damit ergeben sich leider sehr schwere Nebenwirkungen für die Entwicklungsländer, die von den hohen Nahrungsmittelpreisen betroffen sind und in existenzielle Schwierigkeiten kommen könnten." OPEC muss Produktion steigern Neben einem Ende der lockeren Geldpolitik fordert der Ökonom zudem, die weltweiten Lieferketten wieder herzustellen und die Produktion zu erhöhen: "Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) hat ihre Produktion gegenwärtig noch immer unter dem Niveau von vor der Pandemie. Das muss verhandelt werden, damit mehr Rohstoffe kommen." Vom Treffen der G20-Finanzminister heute in Washington im Rahmen der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank erwartet Thomas Mayer nicht viel: "Ich befürchte, dass die Gespräche eher in gegenseitigen Schuldzuweisungen enden werden."