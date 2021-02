In der Corona-Pandemie kommt etwas Normalität zurück: Grundschulen und Kitas dürfen ab heute wieder öffnen. Das freut auch Susanne Rammenzweig-Fendel, Rektorin der Grundschule Gau-Odernheim in Rheinhessen. An ihrer Schule sei ein striktes Hygiene-Konzept umgesetzt worden, das mit der Maskenpflicht auch während des Unterrichts noch einmal verschärft wurde. Über die neuen Corona-Mutationen werde viel diskutiert. Deswegen seien Schnelltests für Schüler sowie vorgezogene Impfungen für Lehrer in ihren Augen sinnvoll. Wie die Rektorin sich bei einem Infektionsfall verhalten würde, hat sie SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erzählt.