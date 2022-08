Oder-Fischsterben: Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern erwartet Ehrlichkeit und Transparenz von Polen

per Mail teilen

Der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD), kritisiert, dass der polnische Notfallplan gegen die Oder-Verschmutzung viel zu spät ausgelöst worden sei. In SWR Aktuell äußerte er die Hoffnung, dass die Maßnahmen, die eingeleitet wurden - die teilweise Einstellung des Schiffsverkehrs auf der Oder und der Bau von Dämmen und Sperren - nun Wirkung zeigten. "Mecklenburg-Vorpommern ist bereit, Polen weiter zu unterstützen. Unsere Experten werden weitere Maßnahmen einleiten mit dem Ziel, dass das Stettiner Haff und die Ostsee von dieser Katastrophe verschont bleiben", so Backhaus. Von den polnischen Behörden erwarte er nun, dass sie offen, ehrlich und transparent seien und dass der Verursacher des Massenfischsterbens gefunden werde. Urlaubern in seinem Bundesland versicherte Backhaus, dass keine Gefahr durch die Oder-Umweltkatastrophe drohe: "Wir nehmen täglich Proben. Es sind auch keine Fischkadaver im Haff angekommen. Wir setzen alles daran, dass wir die Lage stabil halten."