Oberster Anti-Hacker Deutschlands: BSI-Chef Schönbohm zu Cyberkrieg

Ein Angriff einer fremden Macht könnte ohne Bomben, Panzer und Raketen auskommen – und dennoch extreme Folgen für unser Land haben. Wenn es Hackern gelänge, in die Steuerungscomputer von Strom- oder Wasserkraftwerken einzudringen, wäre die Versorgung in einer Region, wenn nicht sogar im ganzen Land in Gefahr. Cybersicherheit steht deshalb für Unternehmen, Behörden und auch die Länder an oberster Stelle. In Baden-Württemberg startet heute ein Sicherheitsform, das sich mit Fragen rund um Hackerangriffe und Computerkriminalität beschäftigt. Ob sich ein Land wirklich ausreichend schützen kann und ob die Hacker nicht immer einen Schritt voraus sind, darüber hat SWR-Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex mit Arne Schönbohm gesprochen, er ist Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie BSI.